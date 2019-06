Reggio Calabria. Prosegue l’iter istruttorio per l’avvio della campagna sperimentale plastic-free nella Città di Reggio Calabria, l’iniziativa per la progressiva e graduale riduzione degli oggetti di plastica monouso che coinvolgerà il comparto produttivo e commerciale cittadino, con riferimento al consumo di alimenti e bevande al dettaglio da parte di cittadini e turisti.

Domani, giovedì 27 giugno alle ore 19:00, in via Zecca, si terrà la presentazione del logo e delle vetrofanie realizzate dall’Amministrazione comunale reggina, che saranno consegnate ai commercianti della città che decideranno di aderire, in forma volontaria, al progetto sperimentale che sarà avviato nelle prossime settimane.

L’incontro sarà l’occasione per descrivere ai cittadini e alla stampa il percorso sperimentale fino ad oggi promosso in condivisione con gli operatori commerciali e le associazioni di categoria, gli ulteriori passaggi previsti, nonché le importanti novità recentemente introdotte dalla Giunta comunale con l’istituzione delle nuove zone a traffico limitato e zone pedonali in diverse aree della città; una misura condivisa con gli stessi commercianti ed operatori turistici, che si inserisce nel percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed architettonico e del decoro urbano promosso in questi anni dall’Amministrazione comunale reggina.