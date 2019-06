San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria). Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione Parco di San Giorgio Morgeto durante la messa in atto di controlli straordinari nel settore agricolo e forestale, hanno notato una mandria composta da 5 bovini che stazionavano in località “Stallette” di San Giorgio Morgeto, all’interno del perimetro del Parco Nazionale d’Aspromonte e lungo la SP 35, creando una situazione altamente pericolosa per la circolazione stradale.

I Carabinieri tramite diversi accertamenti e tramite la verifica della marca auricolare presente in uno dei bovini, hanno scoperto che la mandria apparteneva ad un’allevatrice 77enne del luogo.

La donna, incensurata, è stata deferita all’autorità giudiziaria per abbandono di animali in fondo altrui, pascolo abusivo, nonché attentato alla sicurezza dei trasporti.