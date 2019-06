Catanzaro. Per disincentivare l’ingresso degli utenti non muniti di biglietto a bordo dei mezzi Amc, a partire dalla giornata di lunedì 1° luglio, in ottemperanza alle leggi regionali in materia, sugli autobus dell’Amc chi sarà sprovvisto di biglietto si vedrà applicato il diritto di esazione a bordo per un totale di 3 euro.

A bordo del mezzo sarà ancora valida la possibilità di fare il biglietto nel momento in cui si sale al prezzo di 1,80€. Se il biglietto di acquisterà nelle ricevitorie autorizzate invece avrà il costo di 1,50€

Se durante le normali operazioni di controllo, l’utente sarà sprovvisto del titolo di viaggio, verrà applicato il diritto di esazione a bordo di 3€. Se il passeggero si rifiuterà, scatterà il verbale di 41,50€.

Nelle prossime settimane, sempre nell’ambito della lotta all’evasione, il direttore generale dell’Amc, Marco Correggia, a seguito di intese con il direttore regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha sottolineato che verrà stipulata per la prima volta una convenzione per la riscossione delle sanzioni elevate agli utenti sprovvisti di idoneo titolo di viaggio.