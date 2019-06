Reggio Calabria. Questa mattina, alle ore 6.30 circa, in Stazione F.S. O.ME.CA. è avvenuto un investimento mortale. La vittima è un uomo del quale non è ancora stato possibile definire l’identità. Sono appena terminati i rilievi del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria e del medico legale, e sono in corso gli accertamenti per definire la natura dell’evento.

La circolazione è stata sospesa, ed è stato immediatamente attivato un servizio sostitutivo a mezzo Pullman sulla tratta Reggio Calabria – Melito. A breve la circolazione ferroviaria riprenderà regolarmente.