Reggio Calabria. Proseguono gli interventi per la manutenzione e sostituzione di alcuni giunti presenti lungo i viadotti della strada statale 106 ‘Jonica’ in provincia di Reggio Calabria.

Attualmente, le attività che stanno interessando il Viadotto Gerace (km 97,300), grazie alla sinergia e alla collaborazione con l’Amministrazione comunale di Locri, hanno riscontrato esito positivo per quanto riguarda la gestione del traffico veicolare.

I lavori di sostituzione dei giunti, che termineranno entro venerdì 6 luglio, proseguiranno lungo gli altri viadotti presenti lungo la statale 106: ‘Condojanni’, Pintimatti’, ‘Buonamico’, ‘Palizzi’ e ‘Condofuri’.

Il transito veicolare viene gestito con un senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico o movieri, con limite massimo di velocità di 30 km/h e divieto di sorpasso.