Si è riunita l’assise comunale in seconda convocazione. All’unanimità approvato il regolamento che consente la celebrazione dei matrimoni comunali e delle unioni civili anche in sedi diverse da quelle strettamente istituzionali, comprese sedi private.

Licenziata la riapprovazione del regolamento di concessione a terzi del Teatro Francesco Cilea a seguito del recepimento di ulteriori osservazioni da parte di associazioni cittadine.

Spostata a successiva seduta l’approvazione delle modifiche all’art 42 dello Statuto comunale sulle modalità di funzionamento delle commissioni consiliari per mancanza della necessaria maggioranza qualifica richiesta (i 2/3 degli aventi diritto).

Passa il riconoscimento dei debiti fuori bilancio corrispondenti alle prime 4 voci dell’ordine del giorno, mentre viene rinviata la discussione per il quinto per ulteriori approfondimenti istruttori.

Medesima richiesta accolta dall’assemblea per il punto che attiene alla approvazione del regolamento per la costituzione dei comitati territoriali.