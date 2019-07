Riace (Reggio Calabria). La questione sulla presunta ineleggibilità alla carica di Sindaco del Comune di Riace per Antonio Trifoli si è via via dissolta così come la sterile polemica che l’ha accompagnata negli scorsi giorni.

Il neosindaco Trifoli, difatti, ha messo a tacere ogni dubbio sulla sua posizione lavorativa nei confronti del Comune,

dimostrando di essere fin dagli anni ’90 un Lavoratore Socialmente Utile (LSU) al servizio della Regione Calabria e non – come invece gli è stato contestato- un dipendente comunale.

In particolare, Trifoli fa parte di quella categoria di lavoratori, percettori di sostegni al reddito, “utilizzati” dalle Pubbliche Amministrazioni in attività socialmente utili per la durata delle prestazioni godute. Trifoli è, dunque, un lavoratore “in prestito” all’Amministrazione Comunale di Riace in qualità di “ispettore della sicurezza”, ma non un lavoratore dipendente dell’Amministrazione stessa.

Nonostante ciò possa già di per sé “smantellare” la paventata ipotesi d’ineleggibilità (derivante dal fatto – lo ricordiamo – che i dipendenti comunali a tempo determinato non potrebbero mettersi in aspettativa), il Sindaco ha voluto dirimere ogni dubbio percorrendo fino in fondo la via della “trasparenza e legalità”, così come lo slogan che lo ha accompagnato nella sua vincente campagna elettorale.

Anzitutto, non appena appresa la notizia, ha voluto renderne edotto il Prefetto di Reggio Calabria, da cui è stato subito ricevuto e presso cui ha chiarito la sua posizione lavorativa.

Ed ancora, in sede di prima convocazione del Consiglio Comunale, lo stesso ha richiesto al Prof. Avv. Paolo Falzea,

Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, di fornire un parere legale sulla scorta del quale poter definitivamente porre fine alla questione.

Non va tralasciato, peraltro, che il Sindaco Antonio Trifoli ha comunque seguito fin troppo correttamente l’iter utile alla sua candidatura, chiedendo che gli fosse concessa l’aspettativa in periodo elettorale, e che tale aspettativa paradossalmente gli è stata concessa e sottoscritta proprio da quelle persone che, ad oggi, sollevano la questione.

“Lo spauracchio di un eventuale commissariamento del Comune di Riace – recita una nota del Comune di Riace – sta così svanendo in una bolla di sapone, come è giusto che sia considerato l’ampio spettro di problematiche sostanziali che l’attuale gestione comunale eredita dalla precedente.

C’è piuttosto da pensare immediatamente a mettere in atto tutte le possibili azioni per risolvere il grave stato di dissesto economico in cui versa il Comune, a cominciare da quell’ipotesi di bilancio riequilibrato che la precedente

amministrazione non è riuscita a far approvare, contraddicendo anche gli indirizzi del revisore dei conti”.

“C’è da lavorare poi – prosegue la nota – ad un rilancio anzi ad un vero e proprio primo lancio di Riace nel circuito turistico regionale e

nazionale, ideando e calendarizzando una serie di eventi di concreta risonanza. Si comincia bene già da oggi con i

Mondiali Antirazzisti dell’Uisp, una manifestazione già voluta dalla precedente Amministrazione ma che l’attuale

Gestione ha scelto di proseguire e sostenere.

Ben 50 squadre sportive si incontreranno a Riace fino al 7 luglio in rappresentanza di cooperative sociali, associazioni, tifosi, migranti e richiedenti asilo per una delle maggiori manifestazioni di sport sociale in Italia.

Il fischio d’inizio al torneo di calcio, attività principale, verrà dato alle 15 di oggi, venerdì 5 luglio. Parallelamente si

svolgeranno tornei di pallavolo, basket e beach rugby. Parteciperanno da Bologna le squadre degli avvocati di strada di Piazza Grande, e numerose altre realtà sociali da Matera a Ferrara. Inoltre ci saranno società sportive del territorio, da Villa San Giovanni, Catanzaro, Soverato, Reggio Calabria ma anche dalla Sicilia, oltre alle squadre degli Sprar di Girifalco, Gasperina, Catanzaro-Squillace e San Sostene.

Alle 21 di questa sera si terrà, nell’anfiteatro di Riace, un incontro con tutte le squadre, con musica e interventi. Le fasi

finali si terranno domenica mattina 7 luglio con termine dei tornei e premiazioni alle 13.

Un’occasione di incontro tra territorio, sport e migranti in nome dei valori universalmente riconosciuti di accoglienza ed inclusione sociale. Un punto forte da cui ripartire per fare di Riace sì il Paese dell’Accoglienza, ma con chiarezza e liceità”.