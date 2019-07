Roma. Sono stati arrestati questa mattina in Brasile 3 latitanti, due uomini italiani e un uomo peruviano, inseriti nell’elenco dei ”Latitanti Pericolosi”.

Nicola Assisi, 61enne originario di Grimaldi (Cosenza) e il figlio Patrick 36enne, erano ricercati per associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, e – secondo quanto rende noto il Viminale – contigui alla ‘ndrangheta operante a Volpiano in provincia di Torino. Entrambi sono stati trovati a Praia Grande, sulla costa dello Stato di San Paolo. Nel corso dell’operazione sono state inoltre sequestrate 2 pistole, 1 kg di cocaina e una macchina per replicare sigilli per container.

Il terzo uomo arrestato, di origini peruviane, era ricercato poiché destinatario di un mandato di arresto emesso dall’Autorità giudiziaria spagnola in quanto condannato per tentato omicidio, furto e aggressione.

Il Ministro dell’interno, Matteo Salvini ha dichiarato:”Due brillanti operazioni contro mafiosi, spacciatori e criminali”.