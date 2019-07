Reggio Calabria. Ieri, gli agenti della Polizia hanno arrestato il cittadino rumeno G.A.P., 37enne, ritenuto responsabile del sequestro di persona ai danni di un bambino.

In dettaglio, nella serata di ieri, nel parcheggio di un’attività commerciale sito lungo il Viale Calabria, un uomo ha iniziato a fissare un bambino di 5 anni, tenuto per la mano dalla madre e, improvvisamente, ha afferrato il piccolo con il chiaro intento di sottrarlo alla stessa.

La donna, pur tentando di opporsi, non è riuscita a trattenere il figlio che è stato costretto ad allontanarsi con l’uomo a piedi lungo il viale.

La mamma del piccolo è riuscita ad attirare l’attenzione del marito che era nei pressi il quale senza riuscire, da subito, a individuare il rapitore ha iniziato a dirigersi lungo la direzione indicata dalla moglie. Nel frattempo è stata allertata la Polizia che ha immediatamente ristretto il campo d’intervento nella zona.

Il rapitore è stato individuato dopo alcune centinaia di metri dal padre del piccolo che lo ha bloccato, aiutato anche da alcuni passanti e dall’immediato arrivo della Polizia.

L’uomo è stato accompagnato in Questura e, al termine degli accertamenti, attesa la gravità dei fatti e per come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato ristretto presso la locale casa circondariale.

Con tutta probabilità il gesto è da imputare ad uno squilibrato affetto da turbe psichiche e, al momento, non vi sono indizi che facciano supporre intenzioni nocive nei confronti del bimbo.