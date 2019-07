Roma. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha deliberato la conferma del dott. Saverio Cotticelli nell’incarico di commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria, nonché il conferimento dell’incarico di sub commissario alla dott.ssa Maria Crocco, a norma dell’articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall’articolo 1, comma 569, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.