Reggio Calabria. “L’estate reggina entra nel vivo: domani il celebre batterista Max Weinberg della E Street Band di Bruce Springsteen aprirà il Reggio Live Fest all’Arena dello Stretto”.

Lo dichiara il consigliere delegato ai grandi eventi Nicola Paris nell’estendere il suo invito ai reggini al primo dei concerti gratuiti che concluderanno il mese di luglio dell’estate reggina 2019.

“Si tratta – continua – del primo dei concerti di luglio del Reggio Live Fest 2019, che vedrà il palcoscenico del l’Arena dello Stretto offrirsi alla città con una offerta musicale di alto livello che proseguirà il 21 luglio con Alessandro Quarta e il 27 luglio, con lo spettacolo The Beatles Revolution – The Musical, in tournee in tutta Europa in occasione delle celebrazioni internazionali del 50° Anniversario dei Beatles”.

“I concerti all’Arena dello Stretto – commenta Paris – concluderanno il mese di luglio dell’estate reggina 2019 che già è stato arricchito dalle proposte in corso delle associazioni culturali e dei promoter locali a cui va il mio ringraziamento per la partecipazione. Il contributo di ognuno di loro ci permette di costruire un cartellone di proposte integrate per l’estate reggina in grado di abbracciare i gusti e le aspettative del grande pubblico”.

“I concerti dell’Arena – prosegue si caratterizzano per una proposta musicale di livello europeo, molto ricercata e sperimentale, ad agosto invece a Reggio una proposta più pop ma all’insegna della musica d’autore, con quello che potremmo definire il neo cantautorato emergente della musicale italiana che occupa le classifiche musicali più importanti in questo momento”.

Il Reggio Live Fest proseguirà a Piazza Castello con i grandi concerti già in prevendita di Max Gazzè il 27 luglio, Carl Brave il 6 agosto, Levante il 9 agosto e infine Katia Ricciarelli con i Queen Mania il 27 agosto.

“Come ricordiamo – conclude Paris- il Reggio Live Fest, presentato il 18 giugno 2019 nella Sala dei Lampadari del Comune di Reggio Calabria, nell’ambito dell’ Estate Reggina, è il frutto della sinergia tra i due Festival “Alziamo il Sipario”, promosso dal Comune di Reggio Calabria e “Fatti di Musica”, trentatreesima edizione del Festival del Live d’autore diretto e organizzato da Ruggero Pegna, entrambi riconosciuti dall’Assessorato Regionale alla Cultura come “Eventi Storicizzati” e “Grandi Festival Internazionali” per la valorizzazione dei Beni Culturali della Calabria”.