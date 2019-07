Una donna di sessant’anni, Suzan Der Kirkour, volontaria dell’ONG francese Chrétien’s d’Orient, è stata torturata, violentata ripetutamente per nove ore e successivamente lapidata da parte dei terroristi islamici dell’organizzazione jihadista Jabhat al-Nusra. La notizia si apprende dal sito web di International Christian Concern (ICC) secondo il quale “l’autopsia ha rivelato che Suzan è stata torturata e ripetutamente violentata per un periodo stimato di nove ore dal pomeriggio di lunedì 8 Luglio . È stata poi lapidata”. Il corpo è stato ritrovato da volontari del gruppo cristiano fuori dal villaggio dove viveva, al-Yaqoubiyeh. La donna nel corso della sua attività di volontaria era stata dapprima giardiniera e adesso insegnava arabo. Dopo il suo pensionamento, è stata volontaria presso la Kneye Village Church “dove ha aiutato i giovani a conseguire il diploma di maturità.

SOS Chrétiens d’Orient si descrive come una ONG non politica che lavora “nel cuore delle aree protette del Medio Oriente. Sono membri giovani e dinamici, lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nel campo che sostiene i cristiani d’Oriente, se ortodossi o cattolici, fornendo aiuti materiali concreti e umanitari “.

Claire Evans, Regional Manager per il Medio Oriente della ICC, ha dichiarato: “Suzan era un pilastro nella sua comunità. La sua morte prematura e il modo del suo omicidio sono orribili. Approfondisce ulteriormente l’ombra che è caduta su tutti i cristiani rimasti in Siria per quasi un decennio di violenti conflitti. Stato di diritto, giustizia e responsabilità devono essere ripristinati in Siria. Altrimenti, siamo testimoni del lento, ma feroce sterminio del cristianesimo da un paese in cui esiste da oltre 2000 anni. ” La notizia è stata riportata anche dall’Osservatorio siriano per i diritti umani che ha scritto sul suo sito web che ” il corpo di una donna sulla cinquantina è stato ritrovato martedì 9 luglio 2019, e più tardi è stato rivelato che è una donna cristiana … Il suo corpo è stato trovato con segni di tortura su di esso e, secondo la medicina legale, la donna è stata torturata per circa 9 ore prima di essere lapidata a morte da persone non identificate. ”

La situazione dei Cristiani in Siria è sempre più delicata , Al-Yaqoubiyeh è un villaggio cristiano, ma la maggior parte delle donne ha lasciato i villaggi a causa delle sempre più frequenti violente aggressioni dei terroristi.

Al momento pare che solo 18 donne siano rimaste nel villaggio, Suzan Der Kirkour era una di esse.

