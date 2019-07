Roccella Jonica (Reggio Calabria). Un percorso di benessere tra postura e meditazione con sessioni di pilates e yoga. E’ questo l’obiettivo che si propone la “La settimana della riscoperta del dialogo tra corpo e mente” organizzata dagli esperti Maresa Lia dell’Associazione culturale “Body&Mind” e Roberto Tricoli dell’Associazione Italiana Hatha Yoga Asd, in sinergia con gli Assessorati alla Cultura e allo Sport del Comune di Roccella Jonica, guidati rispettivamente da Bruna Falcone e Domenico Cartolano.

L’iniziativa avrà come suggestiva cornice il Chiostro della chiesa di San Giuseppe e l’ex Convento dei Minimi e si svolgerà nei giorni 5, 6, 7 e 11 agosto 2019. Il progetto sarà presentato oggi (lunedì 29 luglio) alle ore 19.00 in una conferenza stampa in programma nel Largo Rita Levi Montalcini di Roccella Jonica.

Interverranno: l’assessore comunale alla Cultura, Bruna Falcone, il consigliere comunale delegato allo Sport Domenico Cartolano, il maestro Hatha Yoga Roberto Tricoli, l’istruttrice di Pilates e Yoga Maresa Lia.