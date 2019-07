Genova. La Guardia di finanza di Genova, in collaborazione con la Dea degli Usa, ha sequestrato 368 chili di cocaina, oltre 953mila euro in contanti e arrestato tre italiani per importazione di droga dal Sudamerica. Tra i tre c’è un affiliato alla cosca di ‘ndrangheta Alvaro di Sinopoli (Reggio Calabria).

L’operazione era finalizzata al contrasto delle narco-mafie. Gli arrestati sono accusati di traffico internazionale di droga con le aggravanti di mafia, ingenti quantità di stupefacente e transnazionalità. Alle 11 si terrà una conferenza stampa al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova e alla quale saranno presenti anche i dirigenti Dea.