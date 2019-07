Seminara (Reggio Calabria). Sarà inaugurato alle ore 18:00 di Sabato 3 agosto a Seminara il Museo delle Ceramiche di Calabria. All’interno del museo, una vasta esposizione di oltre 500 opere afferenti a 20 centri di produzione ed una ricca documentazione fotografica e audiovisiva.

L’inaugurazione sarà preceduta da un incontro che si svolgerà presso la sala consiliare, durante la quale interverranno Mario Panarello presidente del Centro Studi Esperide, Domenico Pisani ex direttore del Museo Civico di Rende e Monica De Marco, responsabile dell’allestimento.

Fondato nel 2011 con il Centro Studi Esperide e allestito tra il 2018 e il 2019, il museo nasce per documentare le produzioni ceramiche regionali e per riportare alcune fondamentali testimonianze di storici artigiani che hanno per anni svolto tali attività.

Il percorso museale, che si estrinseca in tre sale, si propone l’obiettivo di tracciare un quadro dei principali contesti produttivi della ceramica regionale: “principali” non soltanto per durata del fenomeno e quantità di artefici e manufatti, ma anche, e soprattutto, per i caratteri specifici che conferiscono una precisa fisionomia alla tradizione figulina di una determinata area.