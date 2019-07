Gioia Tauro (Reggio Calabria). I militari della 2ª Compagnia della Guardia di Finanza di Gioia Tauro, nell’ambito delle continue attività volte al contrasto dei fenomeni di illegalità economico – finanziaria, su disposizione del Tribunale di Palmi, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente, per un importo di 1.752.249,00 euro.

L’attività è scaturita da una verifica fiscale, eseguita nei confronti di una società gioiese, operante nel settore del trasporto di merci su strada, selezionata sulla base di specifici criteri di pericolosità fiscale, a seguito del quale è emerso che il rappresentante legale, attualmente ristretto in carcere per reati estorsivi e ritenuto vicino alla cosca Bellocco di Rosarno, nell’anno 2013, ha occultato al Fisco ricavi per circa 3.500.000,00 euro, con conseguente evasione dell’Iva e delle imposte sui redditi.

Sulla scorta di tali risultanze, tenuto conto che l’imposta evasa è risultata superiore alle soglie previste dalla normativa penal/tributaria, l’Autorità Giudiziaria ha emesso una misura ablativa, di natura patrimoniale tesa ad aggredire le disponibilità finanziarie, i beni mobili ed immobili, riconducibili all’amministratore della società controllata, per un importo corrispondente alle imposte evase.

La diuturna attività svolta dalle Fiamme Gialle gioiesi, testimonia ancora una volta l’impegno del Corpo nell’azione di contrasto all’evasione fiscale e al recupero del gettito fiscale nell’erario.