Reggio Calabria. Tra gli indagati dell’operazione Libro Nero, condotta stamani dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria che ha eseguito 17 misure cautelari, vi è anche l’ex assessore regionale Demetrio Naccari Carlizzi, esponente locale del Partito Democratico, indagato a piede libero. Nei suoi confronti la mobile ha notificato un avviso di garanzia per concorso esterno in associazione mafiosa. Pur ritenendo sussistente a suo carico la gravità indiziaria in ordine all’accusa, il gip non ha ravvisato l’esigenza per disporre una misura cautelare. Naccari è il cognato dell’attuale sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il quale è estraneo all’indagine.