Reggio Calabria. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Nicolò, il capogruppo del Partito Democratico del consiglio regionale della Calabria Sebi Romeo, e l’ex assessore regionale Demetrio Naccari Carlizzi. Sono i tre politici coinvolti nell’operazione “Libro Nero”, condotta dalla Polizia contro la potente cosca di ‘ndrangheta “Libri”, operante a Reggio Calabria.

Nicolò – in carcere – è accusato di associazione mafiosa, Sebi Romeo – ai domiciliari – è accusato di tentata corruzione in concorso – mentre Naccari Carlizzi – indagato a piede libero – è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.