Ciminà (Reggio Calabria). Si è svolta domenica 4 agosto la seconda edizione della Festa della Montagna organizzata dal comitato Pro-Moleti e dall’Osservatorio Ambientale “Diritto per la Vita”. Decine di famiglie che contavano centinaia di persone si sono ritrovate all’area pic-nic alle 10.30 con una temperatura che sfiorava i 18-19 gradi. Ma

l’aria era festosa e appena giunti i suonatori da Bovalino con tre organetti e due tamburelli hanno

cominciato a suonare radunando tutti a cerchio. Alle 10.45 si è partiti per una passeggiata nel territorio di

piano Moleti ed in circa due ore di cammino, adatto a persone di ogni età, sono stati toccati i punti

significativi a cominciare dalla sorgente Acqua Calda, al laghetto di località Notara, ai faggi monumentali

percorrendo anche un breve tratto del sentiero del Brigante. Durante il cammino sono state raccolte una

decina di sacchi con i rifiuti abbandonati ed avviati allo smaltimento nei bidoni appositamente posizionati.

Intanto il punto ristoro emanava odori inconfondibili di salsicce arrosto carne di capra al sugo rosso.

I convenuti ordinatamente hanno atteso il proprio turno dopo avere acquistato il ticket per il pranzo. Per

l’occasione il gestore dell’area ha predisposto i tavoli e le sedie per tutti. Si è condiviso il pasto in allegria e

convivialità sempre accompagnati dal suono al ritmo della tarantella, e molti non si sono sottratti al giro di

tarantella. Arturo Rocca, presidente dell’Osservatorio, ha effettuato una proiezione di foto e filmati sul

territorio del Parco Nazionale. Nel pomeriggio a cura della Pro Loco di Ciminà si sono svolti i giochi per i

bambini: tiro alla fune, corsa coi sacchi e la rottura delle pignatte. L’atmosfera ha coinvolto tutti grandi e

piccini e la festa è culminata con l’estrazione del vincitore delle sei forme di caciocavallo.

L’amministrazione comunale è stata rappresentata da alcuni consiglieri e dal sindaco Giusy Caruso. Il

presidente del comitato Pro Moleti, prof. Pipicelli ed il presidente dell’Osservatorio, Rocca si sono espressi

in termini entusiastici per la riuscita della manifestazione ed hanno dato appuntamento per la prossima

edizione.