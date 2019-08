Le vacanze in Calabria sono sempre più popolari e non potrebbe essere altrimenti: buon cibo, spiagge da favola e borghi ricchi di storia, immersi in atmosfere d’altri tempi, sono la cornice perfetta per una fuga dal sapore mediterraneo. Tra spiagge e tuffi nella tradizione, la scelta a livello di itinerari non manca e la tentazione di spaziare da una costa all’altra si fa sentire: vuoi per ammirare Tropea, vuoi per un tour alla scoperta dei salumi e dei sapori della Calabria, senza trascurare il parco dell’Aspromonte per gli amanti del trekking.

Con un po’ di pazienza è possibile programmare tutte le tappe e i pernottamenti, approfittando di soluzioni low cost e – per i ritardatari – last minute. Per chi prevede più spostamenti – oltre al semplice transfer dall’aeroporto all’hotel – il noleggio auto a Reggio Calabria è un servizio essenziale per progettare la vacanza senza limitazioni e disagi. Le soluzioni per risparmiare sul noleggio non mancano, senza trascurare un aspetto fondamentale: la scelta del contratto migliore dal punto di vista della qualità e con le giuste garanzie.

Le offerte per il noleggio auto all’aeroporto di Reggio Calabria

Scegliere un servizio di noleggio auto affidabile è la premessa fondamentale per una vacanza gratificante, vissuta in libertà e in sicurezza. Chi cerca un servizio di autonoleggio a Reggio Calabria può spaziare tra numerose offerte per i mesi di luglio e agosto, particolarmente vantaggiose per la prenotazione online con formula prepagata. Per chi ha a cuore il budget, tra le promozioni più vantaggiose spiccano le soluzioni Locauto: oltre a caratterizzarsi per un costo giornaliero molto competitivo, le tariffe web offrono un interessante vantaggio, il conducente aggiuntivo incluso nella tariffa. Rinunciare a questo extra, in vacanza, non è mai una buona idea, perché la stanchezza può farsi sentire e alternarsi al volante è sempre comodo: in questo caso non c’è il rischio di dimenticarsene e, soprattutto, non sono previsti costi aggiuntivi. Per quanto riguarda gli altri servizi accessori – come le estensioni dell’assicurazione per danni e furto – configurare il noleggio su misura è molto semplice grazie alla trasparenza delle condizioni proposte online.

Il noleggio auto per vacanze più semplice? È via app

Le offerte di noleggio auto a Reggio Calabria aeroporto, per chi sceglie la compagnia italiana, sono interessanti anche da un altro punto di vista: la flessibilità. Le tariffe online, come dicevamo, sono quelle in grado di offrire i maggiori risparmi, cui si aggiunge, nel caso del noleggio via app, il vantaggio di affrancarsi dagli orari del banco di noleggio. Con il proprio smartphone è possibile prenotare l’auto, ritirarla e consegnarla 24 ore su 24, in base alle proprie esigenze: ad esempio, se i voli low cost di andata e ritorno hanno orari proibitivi, o in caso di ritardi.

Oltre che flessibile, si tratta di una formula di autonoleggio sicuro? Sì, perché il call center dedicato risponde H24 per risolvere eventuali dubbi e problematiche. Le condizioni contrattuali, inoltre, sono trasparenti e chiare, grazie alla possibilità di consultare online le casistiche più frequenti e le linee guida per accedere al servizio. Per quanto riguarda l’attivazione è sufficiente scaricare la app e, quindi, fare un primo passaggio al banco di noleggio per la convalida dei dati, all’aeroporto di Reggio Calabria o presso uno qualsiasi degli uffici Locauto. A questo punto si schiudono le porte del noleggio full self service, un’opportunità innovativa per vivere la vacanza in modo più rilassato e flessibile che mai.