Siderno (Reggio Calabria). Mercoledì mattina, i carabinieri della stazione di Siderno hanno arrestato in flagranza di reato Domenico Catalano, 30enne, pregiudicato del luogo, accusato di coltivazione di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari dell’Arma, hanno sorpreso l’uomo in un terreno agricolo di proprietà dei familiari e situato in località Garino, coltivare una piantagione di canapa indiana del tipo cosiddetta “nana”, composta da circa 220 piante di altezza compresa tra i 25 cm ed il metro, alimentate da un sistema d’irrigazione “a goccia”.

Inoltre, a poche centinaia di metri dalla piantagione è stata perquisita un’abitazione disabitata e di proprietà di un defunto familiare ma che era nella sua disponibilità. A seguito della perquisizione veniva rinvenuta una cesta contenente circa 300 grammi di marijuana essiccata e pronta per essere spacciata nelle piazze di spaccio locresi.

L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Locri, mentre le piante, previa campionatura, sono state distrutte in loco.

Nella giornata di ieri, il gip presso il Tribunale di Locri ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere.