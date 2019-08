Cirò Marina (Crotone). I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina (Kr), nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno deferito in stato di libertà un 47enne, del luogo, per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici.

I Carabinieri lo hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Crotone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Nello specifico, l’uomo è stato fermato alla guida di un’autovettura e a seguito di perquisizione veicolare, i militari hanno rinvenuto tre involucri contenenti cocaina del peso di grammi 2,5 circa. Egli si è rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti tossicologici. Immediato è scattato il ritiro della patente di guida.