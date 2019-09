Messina. Ha quarantotto anni e numerosi precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, il messinese che nel weekend è stato denunciato per il reato di minacce e per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere dai poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio.

L’uomo avrebbe minacciato con un coltello il titolare di un esercizio commerciale dove era solito recarsi e dove già in passato aveva creato problemi rifiutandosi di pagare quanto consumato.

I poliziotti intervenuti hanno identificato il quarantottenne e rinvenuto il coltello: l’arma, con lama di 13 centimetri ed impugnatura di 10, era poggiato sul sedile anteriore lato passeggero dell’auto di sua proprietà.