L’Università per Stranieri di Reggio Calabria, in collaborazione con Co.Me.S – Consorzio Stabile Mediterraneo per lo Sviluppo soggetto capofila, Associazione Soluzione Lavoro, Consorzio Idea Agenzia per il Lavoro, Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica, A&S Promotion sas, Grafica 2000 New Srl, Iride Audiovisivi di Antonio Melasi, LAMORFALAB Studio Creativo, MACINGO Technologies srl, Ri4value Srl – Research and Innovation for Value, Saxesfull Srls, SF s.r.l., Technovation Srl, Wikilab Sas. Ha indetto una selezione di allievi da inserire nei percorsi di formazione gratuiti per il conseguimento di qualifiche professionali nel campo delle competenze digitali.

L’azione fa seguito all’approvazione della graduatoria definitiva dei soggetti ammessi a finanziamento, avvenuta con D.D. n.9587 del 5 agosto 2019, pubblicata sul B.U.R.C. della Regione Calabria, n.91 del 14 agosto 2019 a valere sull’Avviso pubblico Misure di politica attiva per lo sviluppo di competenze digitali” di cui al D.D. n. 6396 del 18 giugno 2018.

I destinatari dei percorsi formativi saranno selezionati attraverso procedure selettive pubbliche articolate su due tipologie di parametri, oggettivi e soggettivi, per l’attribuzione di un punteggio che ne definirà la graduatoria di ammissione.

La realizzazione dei percorsi formativi, con conseguente rilascio di qualifica professionale, mira a sostenere l’inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro dei giovani disoccupati.

I percorsi formativi per i quali è indetta la selezione sono:

– RESPONSABILE DEL MARKETING E DELLE STRATEGIE COMMERCIALI PER LA VENDITA ON-LINE DI PRODOTTI O SERVIZI (E-COMMERCE MANAGER) – 400 ore

– RESPONSABILE DEL DESIGN VISUALE (USER EXPERIENCE DESIGNER) – 400 ore

La partecipazione ai corsi è gratuita ed è rivolta a giovani disoccupati residenti nella Regione Calabria. I posti disponibili, per singolo percorso, sono 20 e saranno selezionati a seguito del presente Avviso. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire presso la sede di Co.Me.S. entro e non oltre sabato 14 settembre 2019.

Per la consegna brevi manu, si ricorda che gli uffici di Co.Me.S. sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.