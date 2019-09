Gioia Tauro (Reggio Calabria). Il dispositivo di controllo del territorio “Petrace”, implementato nella Piana di Gioia Tauro, ha consentito agli agenti della Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Gioia Tauro, diretto dal primo dirigente Diego Trotta e dal suo vice, commissario Andrea Matrella, di arrestare in flagranza di reato due uomini, per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, in corso di mirate attività di controllo del territorio, i poliziotti hanno tratto in arresto C.S cl. 79, e P.S. cl. 75, per concorso nel reato di detenzione e trasporto illecito di 50 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish, con l’aggravante dell’ingente quantitativo, suddivisa in 50 panetti da 1 Kg ciascuno.

L’operazione antidroga si è svolta lungo l’arteria autostradale A2 SA-RC corsia sud, dove, in direzione Rosarno, nel tratto ricadente nell’area comunale di Candidoni, una pattuglia del Commissariato ha notato il transito, a forte velocità, di un’autovettura, che effettuava manovre repentine.

Insospettiti da tale comportamento, gli agenti hanno deciso di inseguirla e, intercettata l’auto, nelle adiacenze dello svincolo autostradale di Rosarno, hanno intimato l’alt Polizia. Identificati gli occupanti, attraverso la successiva perquisizione sono stati rinvenuti 50 panetti di sostanza stupefacente occultata nell’abitacolo, e si è proceduto, quindi, al sequestro dello stupefacente ed all’arresto dei due per detenzione e trasporto illecito di sostanza stupefacente.

L’arresto è stato poi convalidato dall’autorità giudiziaria di Palmi, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

L’operazione dimostra ancora una volta l’attenzione che gli operatori della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio prestano ogni giorno per garantire alla giustizia gli autori di quei reati che minano la pace sociale.