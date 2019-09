Reggio Calabria. La Prefettura di Reggio Calabria rende noto che le operazioni di voto per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Brancaleone e di Marina di Gioiosa Ionica, si svolgeranno domenica 10 novembre 2019 , dalle ore 7.00 ore 23.00. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 24 novembre 2019.

Le elezioni riguardano i Comuni per i quali il periodo di commissariamento per infiltrazioni e condizionamento di tipo mafioso scade nel secondo semestre dell’anno in corso.