Polistena (Reggio Calabria). Alle ore 5:30 circa i Vigili del Fuoco del distaccamento di Polistena sono intervenuti in via Villa Italia a causa di uno scoppio che ha interessato una pizzeria. Lo scoppio ha causato il crollo delle murature esterne e danni ai solai. I Vigili hanno messo in sicurezza le parti di strutture ancora a rischio di crollo sia nel locale dove è avvenuto lo scoppio sia negli edifici circostanti, dove per un raggio di decine di metri si sono proiettati i detriti.

Sul posto oltre alle forze dell’ordine è intervenuta anche una squadra della ditta che gestisce la distribuzione del gas per interromperne l’erogazione spegnendo così l’incendio controllato effetto della perdita. Al momento sono in corso gli accertamenti per verificare le cause dello scoppio.