Reggio Calabria. Ancora un’intimidazione portata a segno nella notte tra le strade di Reggio Calabria. È accaduto la scorsa notte, tra le 23.30 e la mezzanotte, in via Reggio Campi ai danni di un esercizio commerciale nelle vicinanze della chiesa di San Domenico. Presumibilmente due persone sono giunte davanti alla saracinesca di un noto negozio di materiale elettrico ed hanno esploso diversi colpi di pistola. Sul posto le Volanti, la polizia scientifica per i rilievi e gli investigatori della Polizia di Stato.