Oppido Mamertina (Reggio Calabria). Continuano i controlli di settore della specialità forestale dell’Arma. Ieri mattina, i militari della stazione carabinieri parco di Oppido Mamertina, coordinati dal reparto carabinieri nazionale Aspromonte di Reggio Calabria, hanno deferito in stato di libertà un 73enne, incensurato, originario di Molochio, poiché sorpreso in località “Salice” di Oppido Mamertina ed all’interno del perimetro del Parco, in possesso di n. 9 esemplari di ghiro (glis glis), in stato di congelamento posti all’interno di una legnaia di sua proprietà.