Vibo Valentia. Alle ore 16.35 del 15 settembre scorso, personale della Squadra Volante della Questura di Vibo Valentia, nel corso di servizi di controllo del territorio, ha identificato a bordo di una bicicletta elettrica un ventottenne vibonese che, a seguito di perquisizione sul posto, è stato trovato in possesso, all’interno dello zaino, di un sacchetto di cellophane contenente gr. 302 di sostanze stupefacenti di tipo hashish e marijuana.

La conseguente perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri due quantitativi delle medesime sostanze del peso rispettivamente di gr. 0,51 e gr. 19,8. Inoltre sono stati rinvenuti tre grinder (strumenti per triturare la sostanza), una bilancia elettronica ed alcuni ritagli di buste in plastica presumibilmente utilizzate per il confezionamento delle singole dosi. Il ventottenne è stato tratto in arresto ed il materiale rinvenuto sottoposto a sequestro.