Reggio Calabria. Interdizione del transito veicolare a tratti successivi del Viale Matteotti per potatura alberi dal 23 settembre al 13 ottobre 2019.

L’amministrazione comunica che in occasione dei lavori di potatura alberi in Corso Matteotti è stata disposta l’interdizione del transito veicolare dalle ore 06.30 alle ore 17.00:

– il 23,24,25,26 settembre 2019 in Corso Matteotti nel tratto compreso tra Piazza Indipendenza e Via XXIV Maggio:

– il 27, 28, 30 Settembre 2019 in Corso Matteotti, nel tratto compreso tra Via XXIV Maggio e via Palamolla

– l’1. 2 e 3 Ottobre 2019 in Corso Matteotti nel tratto compreso tra Via Palamolla e Via Fata Morgana

– il 4. 5 e 7 Ottobre 2019 in Corso Matteotti nel tratto compreso tra Via Fata Morgana e via P.Foti

– l’ 8, 9 e 10 Ottobre 2019 in Corso Matteotti nel tratto compreso tra Via P. Foti e Via Plebiscito.

Il testo integrale dell’ordinanza (591 del 19 settembre 2019) è disponibile sul sito www.reggiocal.it alla sezione mobilità e trasporti.