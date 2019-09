Reggio Calabria. L’attività di controllo del territorio dell’Ufficio Volanti, svolti nell’ambito del protocollo operativo chiamato “Fata Morgana” che ha quale obiettivo l’intensificazione dell’attività di controllo delle aree ad alta densità criminale della zona nord della città, ulteriormente intensificata su disposizione del Questore di Reggio Calabria con particolare riguardo al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha fatto registrare in città l’ennesimo risultato.

Nel corso dei servizi il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha arrestato, in via Scopelliti, zona Arghillà nord, in flagranza di reato A.C. 31 anni, noto alle forze di polizia per i suoi trascorsi giudiziari.

Il suo atteggiamento poco collaborativo durante il controllo induceva gli operatori della Volante ad effettuare più accurati accertamenti sull’autovettura anche con l’ausilio di personale dell’Unità Cinofila della Polizia di Stato, rinvenendo un involucro contenente un considerevole quantitativo di sostanze erbacea essiccata, risultata essere marijuana per il peso complessivo di gr. 182, come accertato dal personale del locale Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica che ha eseguito le analisi.

Il soggetto è stato pertanto arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso del giudizio direttissimo l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, sottoponendo l’uomo alla misura restrittiva della libertà personale degli arresti domiciliari.