Reggio Calabria. Integrazione cultura e socialità ed una presenza partecipatissima della Comunità Filippina in riva alla stretto e proveniente da tutti i lati della Calabria e da Salerno, Catania, Giarre e Milano per un appuntamento promosso dalla Ilocano Community all’interno del progetto Accesso al Futuro 3° edizione dell’Associazione Leonardo.

L’appuntamento svoltosi presso il Teatro Metropolitano è stato occasione anche per celebrare il concorso “Mrs Philippines Italy” che ha visto premiata Teresa Leobrera Aben della Comunità Filippina di Cosenza.

Presente all’appuntamento il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che si è soffermato sul come l’amicizia datata nel tempo sia la testimonianza concreta di quanto l’unione fra i popoli renda migliore ogni comunità.

Ad intervenire all’evento anche il Consigliere Metropolitano delegato alle Politiche Comunitarie Antonino Castorina da sempre vicino alla comunità Filippina ed entusiasta della partecipazione all’intero evento.

Una importante partecipazione afferma Rey Lapitan Rebudal del comitato organizzativo ed una soddisfazione per tutti noi fare si che Reggio Calabria sia protagonista di questo straordinario appuntamento.