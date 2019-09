Reggio Calabria. Torna oggi su Radio Touring 104 e Video Touring 655 “RadiosaMente”, il format radiofonico ideato e condotto da Simona Ambusto in onda ogni giovedì dalle ore 19 alle 20.

Benessere, salute, alimentazione, innovazione tecnologica, ricerca scientifica, sostenibilità ambientale, insomma tutti temi sensibili al raggiungimento dell’equilibrio psico-fisico dell’individuo al centro dell’attenzione della creatura di Simona Ambusto, giovane matematica reggina, docente e divulgatrice scientifica.

«RadiosaMente è condivisione, di risorse, conoscenze e informazioni che si propongono come strumenti utili ad un arricchimento personale, nella sua totalità – si legge nella presentazione della rubrica sulla pagina Facebook – Radiosamente è una frequenza, non solo radiofonica». E infatti a quattro anni dalla prima puntata sulle frequenze dell’emittente radiofonica di patron Santo Frascati, il programma si conferma uno dei piatti forti anche nel nuovo palinsesto della prima radio dell’area metropolitana reggina. Tante novità, ospiti in studio, partnership con associazioni di categorie professionali, curiosità dal variegato mondo delle scienze, interazioni con il pubblico. Mente, corpo, psiche: alla ricerca dell’equilibrio. Dalla radio alla tv. Dentro se stessi.