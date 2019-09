Roma. Il Fondo d’investimenti Ramphastos – interpellato da Agipronews – smentisce “qualsivoglia illecito del proprio management nel regolamento finanziario dell’acquisizione di Talenta Labs. Ramphastos ripone la sua fiducia nel sistema giudiziario e coopererà con le autorità per qualunque indagine. In linea con le policy interne, Ramphastos non commenta ulteriormente il procedimento legale in corso”. La dichiarazione è da inquadrare nella vicenda “Galassia” condotta dalla Procura Antimafia di Reggio Calabria, che proprio ieri ha chiuso le indagini a carico di 51 persone. Tre manager del fondo – secondo quanto scrivono i magistrati reggini – sono inclusi nell’elenco degli indagati, accusati di riciclaggio e auto-riciclaggio per l’acquisto dell’80% della società Talenta srl.