Villa San Giovanni (Reggio Calabria). A Villa San Giovanni, presso il porto turistico Marina dello Stretto si è svolta domenica 29 settembre 2019 la Giornata nazionale del veicolo d’epoca. L’iniziativa promossa dall’ASI su tutto il territorio italiano, ha portato a Villa S.G. in un contesto tanto originale quanto unico, numerosi appassionati che in questa occasione hanno potuto visionare veicoli che sono ormai patrimonio della storia del motorismo.

L’evento ha coinvolto i club Rossocorsa, Scuderia Ferrari Club RC, A.RE.ME.S, Vespa Club di Reggio Calabria e Villa S.G che si sono avvalsi della logistica di Marina dello Stretto per offrire l’importante testimonianza di questi mezzi e di quanta passione si muove intorno ad essi. Facevano bella mostra di se, oltre alle auto di epoche diverse, anche le amate “Vespa” e le rombanti Ferrari; modelli capaci di incuriosire e di offrire tanti spunti per ripercorrere la storia del motorismo. Non è mancato il supporto di operatori del settore pasticcero che hanno offerto degustazioni delle loro specialità e ai tanti altri sostenitori che hanno contribuito al successo di questa importante manifestazione.

Interessante sottolineare che tra gli appassionati visitatori, che hanno potuto ammirare questi veicoli, non potevano mancare anche i diportisti, ospiti del porticciolo turistico, alcuni di loro, stranieri, hanno dimostrato un particolare apprezzamento per questa iniziativa. Marina dello Stretto sulla base di questa riuscita esperienza è sempre più convintamente propensa ad operare per la promozione del territorio di Villa San Giovanni, affinché assuma quella valenza turistica ed economica da salvaguardare e sviluppare.