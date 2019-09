Vibo Valentia. E’ morto nell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro Salvatore Battaglia, 21 anni, di Piscopio, frazione di Vibo Valentia, ferito nel corso della notte fra venerdì e sabato a colpi di pistola, in via Regina Margherita a Piscopio. Fatali – secondo quanto riporta l’Agi – i colpi alla mandibola e a due vertebre.

E’ ancora ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale di Catanzaro Giovanni Zuliani, 23 anni, puredi Piscopio, che si trovava insieme a Salvatore Battaglia, quest’ultimo primo cugino di Rosario Battaglia, 35 anni, ritenuto a capo del clan dei Piscopisani e attualmente detenuto in quanto condannato in primo grado all’ergastolo e da ultimo arrestato di nuovo ad aprile per associazione mafiosa.

Sulla sparatoria, avvenuta nel corso della festa del santo patrono del paese, indagano i carabinieri della compagnia di Vibo Valentia che non escludono al momento alcuna ipotesi alla base del fatto di sangue: da una lite all’interno dello stesso clan di Piscopio sino a un agguato preparato da soggetti appartenenti a clan diversi e giunti da fuori paese.