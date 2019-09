Reggio Calabria. Nei giorni 1 e 2 ottobre 2019 presso il salone della Città Metropolitana di Reggio Calabria è stata convocata la riunione per la concessione degli orari delle palestre sportive annesse agli Istituti scolastici.

Le associazioni e società sportive, dopo aver seguito l’iter di avviso pubblico per la concessione in uso per l’anno 2019-20 delle palestre, sono state convocate dal Settore 5 in una nota a firma del Dirigente Macheda per stabilire gli orari di utilizzo delle palestre stesse.

“La Città Metropolitana ha voluto sviluppare nei tempi previsti un passaggio fondamentale per lo svolgimento di attività sportive e ricreative – ha dichiarato il consigliere metropolitano con delega all’Edilizia Scolastica, programmazione della Rete Scolastica, Istruzione, Sport e Impiantistica Sportiva, Demetrio Marino.

Abbiamo anticipato i tempi previsti rispetto al passato per poter consentire alle tante associazioni sportive di iniziare la programmazione e la preparazione dei rispettivi impegni agonistici.

Le strutture sportive annesse agli Istituti Scolastici hanno una valenza basilare nella crescita sportiva, sociale ed umana degli sportivi del territorio metropolitano”.

Di seguito, l’elenco degli Istituti scolastici dove sono presenti palestre pronte all’attività sportiva.

Da Reggio Calabria sono presenti le Palestre dei seguenti Istituti: I.T. Geometri “Augusto Righi”, I.P.I. Artigianato “Fermi”, Istituto d’Arte “Frangipane” e Liceo Scientifico Vinci.

Il Liceo Classico “Familiari” di Merito Porto Salvo, il Liceo Scientifico “Zaleuco” di Locri, l’Istituto Professionale Industriale Artig. di Siderno, il Liceo Scientifico “La Cava” di Bovalino e l’Istituto Tecnico Marconi di Siderno rappresentano gli Istituti del comprensorio della costa ionica.

La fascia tirrenica, infine, accanto alla novità rappresentata della Palestra del Liceo Pizi di Palmi potrà disporre delle seguenti Palestre scolastiche: Liceo Scientifico “Fermi” di Bagnara Calabra, Istituto Tecnico Commerciale “Repaci” di Villa San Giovanni, e l’Istituto Tecnico Commerciale “G. Careri” di Taurianova.