L’ARERA ha deciso di andare incontro ai consumatori, e di dar loro l’opportunità di verificare di persona il totale dei propri consumi energetici. È un’operazione che tutti noi possiamo effettuare, è attiva da luglio e consente di valutare quanto spendiamo in termini di consumo di energia. Naturalmente molto dipenderà dal tipo di contatore installato, se si parla di quantità di informazioni disponibili. Ad ogni modo, chiunque può accedere al Portale Consumi e da qui fare login con le credenziali Spid, per poter poi controllare le proprie voci di spesa in maniera chiara.

Possibili modi per risparmiare

Nel momento in cui però notiamo dei consumi eccessivi, come possiamo fare per abbassarli? Ecco alcune dritte per ridurre gli sprechi e risparmiare:

Attenzione allo stand by, perché anche questo stato consuma energia. Il primo consiglio è di spegnere sempre tutti i dispositivi elettronici, staccando la spina, così da abbattere i consumi in bolletta.

Uno degli strumenti digitali più interessanti è quello dei configuratori online, che danno a tutti la possibilità di capire quale sia la migliore tariffa sulla luce in base alle proprie specifiche esigenze: in questo modo è possibile valutare le diverse proposte presenti, per poi scegliere in caso quella più adatta.

Un consiglio importante, nonché molto pratico, riguarda la scelta degli elettrodomestici: anche se si tratta di una spesa, conviene sostituire i vecchi comprando quelli con etichetta A+++, e con classe energetica green. Questi dispositivi, difatti, permettono di ridurre gli sprechi di risorse preziose come l’elettricità e l’acqua.

Per quanto concerne il gas, il primo nemico del risparmio è il riscaldamento. Meglio impostare delle temperature non eccessivamente alte, provvedendo alla manutenzione della caldaia e dei termosifoni, prima di accenderli. Anche la coibentazione della casa è una soluzione che sa come ripagarsi con gli interessi nel tempo, perché impedisce le fughe di calore. Infine, sì all’installazione dei termostati intelligenti.

Se si parla di risparmiare nel medio periodo, sono poche le soluzioni che si dimostrano efficaci quanto le lampadine LED. Il loro utilizzo, infatti, permette di tagliare le spese di energia elettrica.

La già citata manutenzione gioca sempre un ruolo di primo piano nelle nostre strategie di risparmio. Questa è una regola che vale non solo per la caldaia, ma anche per elettrodomestici ad alto consumo come i frigoriferi. Vi basti pensare alle guarnizioni che si usurano, con gli sportelli che non si chiudono bene e che fanno aumentare le temperature interne (con relativo dispendio del motore).

Si chiude con un altro suggerimento relativo al gas, riguardante stavolta le nostre routine in cucina: il consiglio è quello di utilizzare i fornelli piccoli, quando possibile, e di coprire le pentole e le padelle per evitare la dispersione del calore.

In conclusione, la possibilità di monitorare online i nostri consumi ci aiuta, ma serve comunque adottare delle abitudini diverse per risparmiare davvero.