L’igiene personale è importante e tale aspetto della nostra vita quotidiana non andrebbe mai sottovalutato. Ci sono però alcuni momenti della giornata dove si deve prestare particolare attenzione, per ridurre al minimo le possibilità di contrarre qualche infezione a causa di germi e batteri.

L’importanza dell’igiene personale

Il miglioramento dell’igiene personale è ciò che ha contribuito alla riduzione di infezioni da parte dell’umanità, ma è una tematica spesso sottovalutata da molti. Per chiarirci meglio, la “Royal Society for Public Health”, associazione che nel Regno Unito si occupa di salute pubblica, ha pubblicato un rapporto che evidenzia come almeno una persona su quattro non presti sufficiente attenzione all’igiene domestica, condizione che tra l’altro espone i bambini a rischi molto alti.

Con questo presupposto è opportuno specificare che le regole basilari per una corretta igiene personale sono oramai note a chiunque, ma ci sono alcuni momenti dove è opportuno mantenere una soglia di attenzione ancora più alta:

Durante la preparazione del cibo oppure quando si mangia con le mani.

Subito dopo essere stati in bagno.

Subito dopo aver starnutito.

Dopo aver maneggiato spugne o strofinacci sporchi.

Dopo aver portato fuori la spazzatura.

Ogni qualvolta si curano animali domestici.

Quando si assistono persone con infezioni.

Igiene personale: alcuni consigli utili

Seguendo alcuni pratici e utili consigli, si può aumentare notevolmente la qualità della propria igiene personale. A tal proposito è opportuno sottolineare come non siano solamente i gesti che si compiono ad essere fondamentali, ma anche ai prodotti utilizzati per compierli deve essere attribuita la medesima importanza. Per dirla in altre parole, un prodotto scadente vanifica una buona parte dei benefici derivanti da una pratica corretta.

Ovviamente, in tal senso l’offerta del mercato è particolarmente vasta e ricca di offerte, quindi districarsi (e fidarsi) può risultare un compito particolarmente arduo. Fortunatamente per ovviare al problema vengono in aiuto portali specializzati online come shop-farmacia, ad esempio, dove è possibile trovare sezioni specifiche dedicate a cosmetici e prodotti per l’igiene personale dei più rinomati marchi. Oltre ai prodotti giusti, però, c’è bisogno anche di seguire alcune pratiche di base per curare la propria igiene: