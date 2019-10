Reggio Calabria. La Segreteria Generale Territoriale Uilpa di Reggio Calabria, al fine di garantire un adeguato supporto ai candidati, informa in merito al concorso indetto dal Ministero della Giustizia, per la copertura di 2329 Funzionari Giudiziari (F/MG), sarà attivato un corso formativo per la preparazione alla prova preselettiva.

Il corso si svolgerà a Reggio Calabria, avrà una durata di 50 ore e sarà tenuto da un Team di docenti qualificati, che approfondiranno le materie di Diritto Amministrativo e Diritto Costituzionale previsti nella prova preselettiva, oltre a simulazioni di test per la risoluzione di quesiti a risposta multipla su parte attitudinale per le capacità logico-matematiche e la verifica dell’apprendimento delle materie oggetto di concorso.

Per informazioni sull’adesione al corso, potrà essere contattata la segreteria organizzativa scrivendo all’indirizzo email [email protected], o chiamando il numero 353.3433605 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.