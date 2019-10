A ottobre 2019 parte la seconda rilevazione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.Dal 1° ottobre al 20 dicembre 2019 anche a Reggio Calabria, come su tutto il territorio nazionale, si svolgerà il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni a cura dell’Istat, che anche quest’anno, rileverà a campione, le principali caratteristiche della popolazione e le condizioni sociali ed economiche dei territori. Il Censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse. Ogni anno le famiglie chiamate a partecipare sono circa 1 milione 400 mila, in oltre 2.800 comuni.

Saranno circa 3000 le famiglie coinvolte e intervistate nel comune di Reggio Calabria. “3000 campioni”, che consentiranno all’Istat, grazie all’uso integrato di rilevazioni statistiche e dati provenienti da fonti amministrative, di fotografare l’intera popolazione reggina. A queste 3000 famiglie, contattate a mezzo lettera o tramite rilevatore, il compito di assicurare la buona riuscita della rilevazione nella nostra città, in modo da assicurare e arricchire, grazie alla loro preziosa collaborazione, il patrimonio comune di dati statistici utili alla collettività.

Per tutte quelle famiglie che hanno ricevuto la lettera di partecipazione al Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni il termine per compilare il questionario online – a casa o presso le postazioni web del centro comunale di rilevazione – è il 13 dicembre 2019. Dal 14 al 20 dicembre 2019 sarà possibile eseguire la compilazione esclusivamente tramite intervista con rilevatore, ricevendo una visita a domicilio o recandosi presso il centro comunale di rilevazione.

Per ulteriori informazioni o per richiedere assistenza, contattare il numero verde Istat 800 188 802 ( attivo tutti i giorni dal 1 0ttobre al 20 Dicembre, dalle ore 9,00 alle 21.00 o consultare il sito https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni

Oppure contattare l’Ufficio Comunale di Censimento sito in Via Torrione 2/n Palazzo dei Servizi Demografici al numero 0965810417 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Obbligo di risposta e sanzioni.

La presente rilevazione è inserita nel Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019 (codice IST-02494), approvato con DPR 20 maggio 2019. Il Programma statistico nazionale in vigore è consultabile sul sito internet dell’Istat all’indirizzo: https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attività/organizzazione/normativa.

L’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art.7 del decreto legislativo n. 322/1989, dal DPR 20 maggio 2019 di approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019 e dell’allegato elenco delle indagini che comportano l’obbligo di risposta per i privati; la violazione di tale obbligo sarà sanzionata ai sensi degli artt. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989 e del medesimo DPR 20 maggio 2019 (allegato “Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta”). Gli elenchi delle indagini con l’obbligo di risposta per i soggetti privati e di quelle per le quali, in caso di violazione dell’obbligo, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa è consultabile sul sito internet dell’Istat alla pagina https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attività/organizzazione/normativa.

Trattamento dati.

Si rassicura che tutte le informazioni raccolte sono trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali (art. 9 D.lgs. n. 322/1989/ Reg. UE 2016/679 e D.lgs 196/2003) pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti cui si riferiscono in quanto i risultati saranno diffusi in forma aggregata.