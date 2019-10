Reggio Calabria. Si rafforza il radicamento territoriale di Italia viva in Calabria. L’operazione di raccordo portata avanti dal senatore Ernesto Magorno, riferimento renziano in regione, ha portato all’avvio di una possibile trattativa che potrebbe far transitare nel nuovo soggetto politico pezzi di rilievo del Partito democratico eletti in provincia di Reggio Calabria. Secondo quanto appreso dall’agenzia Dire, ieri sera a Diamante (CS) nel corso di una cena ne hanno discusso Ernesto Magorno, Davide Faraone (capogruppo al senato di Italia viva) e Demetrio Battaglia ex deputato dem ed influente capocorrente reggino di molti eletti in Regione e al Comune di Reggio Calabria. In tavola, fra le portate, anche le elezioni regionali, il ruolo di Italia viva e la possibilità di offrire una candidatura a governatore della Calabria per Nicola Irto (attuale presidente del Consiglio regionale eletto con il Pd, ndr). L’argomento, seppur in fase embrionale, potrebbe avere risvolti in un accordo con il centrodestra.