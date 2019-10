Copenhagen (Danimarca). Questa mattina il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, durante la visitia istituzionale in corso in Danimarca si è recato presso il Centro di Controllo (CMC) della metropolitana driverless Cityringen e il Deposito di Hitachi Rail di Copenhagen.

La visita del Capo dello Stato Italiano ai lavoratori Hitachi segue di pochi giorni l’inaugurazione ufficiale della

nuova linea M3, avvenuta domenica 29 settembre da Metroselskabet, cui hanno partecipato – tra gli altri – la

Regina di Danimarca Margrethe II, il primo ministro Mette Frederiksen, il ministro dei Trasporti Benny Engelbrecht, il sindaco di Copenhagen Frank Jensen e alcuni manager di Hitachi Rail. All’evento inaugurale, tenutosi nella centralissima Rådhuspladsen dove è stato allestito un palco da dove si sono esibiti artisti e musicisti, hanno partecipato oltre 15mila persone che hanno festeggiato l’apertura della nuova metro nonostante la pioggia a tratti intensa. Nella prima settimana di servizio della M3 si sono registrati oltre un milione di passeggeri.

Durante la visita del Capo dello Stato il nostro personale ha illustrato al Presidente Mattarella sia le tecnologie

messe in campo nel Cityringen, sia il ruolo giocato da Hitachi nel supportare la mobilità di Copenhagen soprattutto per raggiungere l’obiettivo di divenire la prima capitale europea “carbon neutral” nel 2025.

La linea M3 serve 17 stazioni nuove, comprendo una distanza di circa 15.5 chilometri e connettendo i quartieri di

Vesterbro, Nørrebro, Østerbro con Frederiksberg e il centro storico. Sono al momento necessari circa 30 minuti

per ricoprire l’intero anello, permettendo al contempo ai passeggeri di utilizzare le linee M1-M2 e ferroviarie

attraverso le quattro stazioni di scambio. I treni senza conducente, il segnalamento e i sistemi complementari

(chiavi in mano) della M3 sono stati realizzati da Hitachi Rail in Italia.

“La visita del Presidente Mattarella al centro operativo Hitachi di Copenhagen, ha rappresentato un motivo di

grande orgoglio per i nostri colleghi, e sottolinea le capacità del nostro business di trasformare la mobilità nelle

principali città del mondo – afferma Andrew Barr, Global CEO di Hitachi Rail –. Il nuovo sistema che abbiamo

consegnato alla Capitale danese, come molti altri in giro per il mondo, sta contribuendo a migliorare la qualità

della vita di milioni di persone”.

“Siamo estremamente soddisfatti che il Presidente Mattarella abbia potuto constatare di persona il lavoro

eccezionale realizzato a Copenhagen, insieme al nostro cliente Metroselskabet, dai nostri colleghi e siamo molto

grati per la sua visita”.