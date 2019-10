Catanzaro. Si terrà, come previsto, mercoledì 9 Ottobre al Teatro Politeama di Catanzaro, dalle ore 10,00 l’Inaugurazione dell’Anno Scolastico 2019/2020 in Calabria, a cura della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale. Il Direttore Generale Maria Rita Calvosa, ha rivolto l’invito a tutti i Dirigenti Scolastici e alle autorità civili, militari e religiose della Calabria, quali composite forme della Comunità Educante Calabra, in cui ciascuno esercita un ruolo preciso e tra i quali si condivide la stessa responsabile funzione pedagogica e culturale nei confronti del territorio e verso le giovani generazioni, affidate alla specifica azione educativa e formativa della scuola.

Comprensibili limiti logistici hanno permesso la presenza di una rappresentanza di studenti e di docenti della Regione, una per ogni provincia, ma l’inaugurazione sarà seguita da tutte le Istituzioni Scolastiche della Calabria in diretta streaming al seguente link: www.iisfermi.edu.it/giornate2019 Performance musicali, artistiche, cinematografiche e teatrali da studenti di tutta la regione saluteranno il nuovo anno scolastico, 8 Istituti alberghieri delle diverse province calabresi allestiranno workshop dimostrativi e degustativi. La manifestazione sarà presentata dai rappresentanti delle Consulte Studentesche Provinciali della Calabria. Un particolare ringraziamento pubblico sarà rivolto dal Direttore Generale ai Dirigenti Scolastici della regione in quiescenza dall’1 settembre 2019.