Placanica (Reggio Calabria). Ieri mattina, nel corso dei servizi disposti dalla Compagnia Carabinieri di Roccella Jonica, finalizzati alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, i Carabinieri della Stazione di Placanica hanno rinvenuto a seguito di un servizio di perlustrazione quasi 120 piante di marijuana. La piantagione, suddivisa in 4 distinte piazzole si trovava in un terreno particolarmente impervio ed era alimentata da un impianto di irrigazione a pioggia, dotato di temporizzatore, collegato direttamente all’impianto idrico comunale. Le piante, di altezza compresa tra i 210 e i 310 cm erano in piano stato vegetativo, che previa campionatura, è stato distrutto in loco su disposizione dall’autorità giudiziaria.

Sono in corso accertamenti finalizzati ad accertare la proprietà del terreno oggetto del rinvenimento.