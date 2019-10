Reggio Calabria. “Ogni atto di vile violenza come il vandalismo è da condannare, figuriamoci quello perpetrato ai

danni di una scuola, tra l’altro intitolata ad una grandiosa figura di sapere e riscatto quale don Milani. Stigmatizziamo con forza la messa a soqquadro delle aule, addirittura profanate con urina, e la distruzione di libri ed altri elementi legati alle attività didattiche, artistiche ed sociali che si svolgono al proprio interno. E, soprattutto, ci stringiamo al dirigente scolastico Enzo La Valva, comprendendo il suo stato d’animo di rabbia, delusione ed esasperazione. Ha ragione a dire che è stato violato un luogo sacro, perché la scuola è tale. Ed anche a dire che siamo sull’orlo del baratro culturale e sociale. Ma lo invitiamo a non arrendersi e siamo pronti a sostenerlo nel proseguire la sua brillante azione culturale e sociale a Gioia Tauro”. Così il Garante Metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza Emanuele Mattia sul danneggiamento notturno compiuto da ignoti alle scuole

elementari “Don Milani”.