Il perossido di idrogeno è una soluzione liquida e trasparente dal caratteristico odore pungente. Ognuno di noi l’ha utilizzata almeno una volta nella vita e tutti (o quasi) ne abbiamo una confezione in casa. Dietro un nome tanto difficile, infatti, si nasconde quella che, comunemente, conosciamo tutti con la definizione di acqua ossigenata.

Il composto chimico viene messo in commercio in diverse categorie di concentrazioni (o volumi); quello più noto ed acquistato è senza dubbio l’acqua ossigenata a 10 volumi (con concentrazione al 3%), ma ne esistono anche con volumi maggiori non destinati alla cura della persona.

L’acqua ossigenata è un prodotto poco costoso ed estremamente versatile; per il suo acquisto non è necessaria la prescrizione medica ed è facilmente reperibile sia in negozio che on-line: oggi infatti è possibile trovare parafarmacie online anche su portali come Easycoop, ad esempio, in modo tale da poter acquistare i prodotti in questione direttamente sul web. Indispensabile nel kit di primo soccorso, l’acqua ossigenata si presta anche ad usi differenti: cerchiamo di scoprire tutte le peculiarità del prodotto.

L’acqua ossigenata come disinfettante

La funzione più nota del perossido di idrogeno è senza dubbio quella antisettica. Il composto è efficace su piccole escoriazioni e ferite superficiali della pelle che possono essere facilmente disinfettate con una piccola dose di acqua ossigenata, ma è anche un ottimo antisettico del cavo orale. Diluendo accuratamente l’acqua ossigenata, infatti, si ottiene una sorta di collutorio ad effetto bomba sui germi, consigliato dai dentisti soprattutto dopo l’applicazione di protesi e perni.

Allo stesso modo e, seguendo le stesse modalità, è possibile utilizzare l’acqua ossigenata per disinfettare gli spazzolini, gli utensili da cucina, i taglieri ed i coltelli. La soluzione, inoltre, può essere utilizzata per disinfettare le superfici di cucina e bagno ed il bucato.

L’acqua ossigenata come sbiancante

L’acqua ossigenata, grazie alla sua composizione chimica, è un sostituto naturale della candeggina; ponendo i capi bianchi in ammollo, prima del lavaggio, con un cucchiaino di soluzione idrogenata si otterrà un effetto illuminante e sbiancante. Il composto, inoltre, è estremamente efficace per rimuovere le macchie più ostinate: è perfetto per eliminare macchie di sangue, erba, cioccolato e vino. Miscelata con una piccola dose di farina è adatta anche per rimuovere le macchie sulle superfici in marmo. L’acqua ossigenata, infine, può essere utilizzata anche sulla propria persona per eliminare le macchie dal letto unguale tipiche, ad esempio, dei tabagisti.

Usi alternativi

L’acqua ossigenata è un efficace anti muffa e può essere utilizzato sulle pareti di casa per eliminarne ogni traccia. È sufficiente spruzzare sulla zona interessata e lasciare agire per almeno un’ora.

Altri usi alternativi dell’acqua ossigenata derivano, direttamente, dalla saggezza popolare: diluita in un pediluvio aiuta a combattere i cattivi odori poiché contrasta le micosi, mentre qualche goccia nelle narici allontana la fastidiosa sensazione ovattata del raffreddore.

Effetti collaterali

L’acqua ossigenata è lievemente corrosiva; per questa ragione non va ingerita poiché potrebbe provocare ulcerazioni e non va utilizzata su piaghe, ustioni e ferite molto profonde.

Per lo stesso motivo non deve entrare a contatto con gli occhi e va tenuta lontano dai bambini.