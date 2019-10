Crotone. Questa mattina intorno alle 12:20 squadra dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone è intervenuta su SS 106 nei pressi di Loc. S. Anna direzione Catanzaro per un incidente stradale.

Spostati da altro intervento, i Vigili del Fuoco all’arrivo sul posto notavano che vi erano due autovetture coinvolte allo scontro, una di queste si era fermata per un surriscaldamento del motore, la seconda invece urtava violentemente l’auto in sosta tamponandola.

Nello scontro i feriti risultano due, che si trovavano all’interno della macchina in avaria, mentre illeso il conducente della seconda vettura.

Il lavoro certosino ed immediato dei Vigili del Fuoco è stato, la messa in sicurezza delle auto coinvolte allo scontro che perdevano liquido, onde evitare ulteriori danni a persone e cose. Sul posto i sanitari del 118 che hanno preso in consegna i feriti e due volanti della Polizia Stradale.