Cariati (Cosenza). Protesta dei pescatori, pur non avendo competenze dirette in merito sarà il presidente della provincia di Cosenza, Franco Iacucci, a coordinare le diverse amministrazioni comunali coinvolte e a fare da portavoce alla Regione Calabria. L’assessore alle attività produttive, nonché consigliere provinciale, Sergio Salvati, annuncia quanto emerso ieri nell’incontro con una delegazione di pescatori locali tenuto al porto e promosso dall’amministrazione comunale, al quale ha partecipato anche Iacucci.

Salvati sottolinea che il sindaco Filomena Greco ha confermato l’impegno assunto a sostegno delle ragioni dei pescatori. Una causa che vedrà coinvolte anche le altre marinerie, oltre al sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, tutte insieme per condividere iniziative e azioni da mettere in campo. «Insieme a quella di tutta la fascia ionica – afferma Salvati – la marineria cariatese resta in stato di agitazione per la crisi produttiva alimentata anche dalle direttive europee, adottate attraverso lunghe fasi di coinvolgimento diretto di tutti i Paesi membri, Italia in primis, ma che, di fatto – scandisce Salvati – penalizzano, come nel caso della sardella, storia, tradizioni ed economia territoriali».

Su iniziativa dell’assessore alla pesca Ines Scalioti, infine, l’assessore Salvati, l’assessore al decoro urbano Paola Apa e la consigliera comunale Maria Elena Ciccopiedi hanno incontrato i pescatori anche nella giornata di domenica 13 per manifestare loro la solidarietà e la vicinanza dell’esecutivo cittadino.